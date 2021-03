Sturmschäden in Kaarst : Feuerwehr fährt zu zehn Einsätzen in 36 Stunden

Kaarst Hinter der Kaarster Feuerwehr liegt ein ereignisreiches Wochenende. Die Rettungskräfte wurden innerhalb von 36 Stunden zu zehn Einsätzen gerufen.

Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr erhielt die Zentrale einen Notruf zu einem angeblichem Kellerbrand. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Schwelenbrand in einem Sicherungskasten fest. 20 Feuerwehrleute waren bei diesem Einsatz rund eine Stunde lang unterwegs. Am Abend rückten die Rettungskräfte erneut zu drei Sturmeinsätzen aus. An der Driescher Straße in Büttgen am S-Bahnhof hatten Passanten Glück, als ein dicker Ast, kurz nachdem sie dort vorbeigegangen waren, herunterfiel. Auch auf der L390 fielen Äste auf die Fahrbahn, die geräumt werden musste. Am späten Abend gegen 23 Uhr löste eine Brandmeldeanlage eines Unternehmens an der Gutenbergstraße Alarm in Büttgen aus. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort allerdings weder Rauch noch Feuer feststellen. „Wir haben die Räumlichkeiten überprüft, aber nichts gefunden“, sagt Täpper. Insgesamt 18 Feuerwehrleute waren bei diesem Einsatz vor Ort.