Neersener Straße in Kaarst Feuerwehr rettet Lkw vor Abrutschen in den Nordkanal

Kaarst · Die Kaarster Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz auf der Neersener Straße gerufen worden. Dort drohte ein Lkw in den Nordkanal abzurutschen. Die Straße wurde zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

21.05.2024 , 17:38 Uhr

Der Lkw ist seitlich von der Neersener Straße abgekommen und muss geborgen werden. Foto: Feuerwehr Kaarst