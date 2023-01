Tierischer Einsatz in Kaarst Feuerwehr rettet Frettchen aus Mülltonne

Ein Bewohner hatte die Feuerwehr verständigt und vermutet, dass sich ein Marder in einer 1000 Liter fassenden Mülltonne verirrt hat. Als Stefan Breitfeld und seine Kollegen die Tonne öffneten, erspähten sie ein Tier, fotografierten es und schickten das Bild an eine Tierarztpraxis. Diese identifizierte das Tier als Frettchen. „Wir hatten uns auf einen Marder vorbereitet, zum Glück war es dann ein Frettchen“, erklärt Breitfeld auf Nachfrage. Denn Marder sind Wildtiere und können gefährlich werden, wenn sie beißen. „Das Frettchen war sehr lieb und zahm“, so Breitfeld. Die Tierarztpraxis im Neusser Norden postete dann selbst ein Foto des Frettchens in der Hoffnung, den Besitzer ausfindig zu machen. „Ich bin heute in einer Mülltonne gefunden worden. Zum Glück hat die Feuerwehr mich dort herausholen können und zum Tierarzt gebracht“, schreibt die Praxis im Namen des Frettchens auf der Facebook-Seite: „Kennt mich vielleicht jemand? Ich habe keinen Transponder, aber ich bin ziemlich fit, noch recht jung aber schon ausgewachsen. Sogar meine Krallen waren geschnitten. Also habe ich wohl ein Zuhause“, heißt es weiter. Mittlerweile ist das Tier bei der privaten Frettchenhilfe „Kölsche Kobolde“ in Düren angekommen. Wie das Tier in die Mülltonne gelangt ist, weiß niemand. Möglicherweise kam es durch einen kleinen Spalt unter dem Behältnis ins Innere. Wer ein Frettchen vermisst, kann sich unter der Nummer 0178 3662004 melden.