Einsatz in Kaarst Feuerwehr rettet eingeklemmte Person aus Aufzugsschacht

Die Freiwillige Feuerwehr Kaarst wurde am Freitag um 12. 29 Uhr alarmiert. In einem Wohn- und Geschäftshaus in Vorst sollte eine Person von einem Aufzug erfasst und durch diesen eingeklemmt worden sein. Das teilt die Feuerwehr Kaarst mit. Aus bisher ungeklärter Ursache sei eine Person durch einen Lastenaufzug im Kellergeschoss des Gebäudes zwischen Aufzugskorb und Schachtwand eingeklemmt worden. Nur durch die Hilfe von herbeigeeilten Nachbarn sei das weitere Absacken des Korbes bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert worden. Die Feuerwehr stabilisierte den Aufzug und die Person bekam eine medizinische Erstversorgung durch einen Notarzt. Anschließend wurde sie laut Feuerwehr durch hydraulisches Rettungsgerät sowie einem Mehrzweckzug nach circa 30 Minuten aus ihrer Zwangslage befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Neben einem Notarzt, einem Rettungswagen und der Polizei war die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften anderthalb Stunden im Einsatz.