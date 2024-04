Tierischer Einsatz in Kaarst Feuerwehr rettet durchnässte Katze mit Drehleiter

Eine Katze huschte bei gutem Wetter durch ein Dachfenster und wurde von Sturm und Regen überrascht, ehe sie sich an ein Schornsteinrohr auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Siepbach“ in Kaarst klammerte. Jegliche Versuche der Besitzerin, das Tier heran zu locken, scheiterten. Mithilfe der Drehleiter und einem beherzten Griff konnte die Feuerwehr die Katze sichern und sichtlich durchnässt und durch den Wind gezeichnet in die Hände ihrer Besitzerin übergeben.