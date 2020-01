ABC-Fahrzeug in Emmerich unterwegs : Kaarster Feuerwehr misst Schadstoffe nach Brand in Uedem

Mit diesem Fahrzeug war die Kaarster Feuerwehr im Einsatz. Foto: Feuerwehr Kaarst

Kaarst Der Großbrand beim Autozulieferer Mühlhoff in Uedem hat auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst auf den Plan gerufen.

Nachdem der Brand am vergangenen Sonntag (29. Dezember) am Morgen ausgebrochen war, schrillten in der Kaarster Einsatzzentrale um 10.10 Uhr die Alarmglocken. Gemeinsam mit Kräften aus Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach und Viersen wurden die Kaarster Feuerwehrleute zum sogenannten „Ü_MESSEN2“ (Überörtliche Hilfe Messen) alarmiert und fuhren nach Krefeld, wo sich alle Einsatzkräfte der oben genannten Städte trafen. Von dort aus fuhren sie gemeinsam nach Uedem, wo den Feuerwehrmännern dann die Messaufträge zugeteilt wurden.

„Wir haben in Emmerich gemessen“, sagt Christoph Johnen, stellvertretender Leiter der Kaarster Feuerwehr. Mit dem „ABC-Erkunder“, der als Fahrzeug für den Rhein-Kreis Neuss in Kaarst stationiert ist, wurde eine Schadstoffwolke, die durch den Brandrauch entstanden ist, gemessen. „Durch die Thermik wurde die Wolke in verschiedene Gebiete getragen“, erklärt Johnen. In Emmerich kam die Wolke in Form von Rußpartikeln und Schadstoffen wieder herunter. Zum Glück waren alle Messungen negativ, sodass keine Gefahr für die Anwohner bestand. Gegen 16.30 Uhr fuhren die vier Kaarster Feuerwehrleute wieder zurück zur Einsatzzentrale und bereiteten das Messfahrzeug für den nächsten Einsatz vor. Ein Messkonzept der Bezirksregierung besagt, dass bei einem solchen Brand oder anderen Ereignissen, wo Schadstoffe freigesetzt werden, Kräfte alarmiert werden müssen, die nicht aus dem betroffenen Bereich kommen.

Der Brand in Uedem war am Sonntagmorgen ausgebrochen, zwischenzeitlich waren mehr als 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Sieben von zwölf Hallen der Firma Mühlhoff waren betroffen. Bis zum 6. Januar bleibt die Firma vorerst geschlossen, danach könnte ein Teil der 400-köpfigen Belegschaft wieder an die Arbeit gehen, erklärte Mühlhoff-Geschäftsführer Markus Wermers.

(seeg)