Einsatz in Kaarst Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Die Kaarster Feuerwehr ist am Sonntagabend um 18.26 Uhr zu einem Brand an der Schwalmstraße in unmittelbarer Nähe zur Kaarster Feuerwache alarmiert worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass in einem Einfamilienhaus ein Zimmerbrand ausgebrochen war. Aus dem ersten Obergeschoss schlugen Flammen aus dem Fenster.