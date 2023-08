Einsatz in Büttgen Feuerwehr löscht Heckenbrand an Kölner Straße

Die Kaarster Feuerwehr ist am Dienstag nach Büttgen ausgerückt. An der Kölner Straße war eine rund 20 bis 25 Meter lange Thuja-Hecke in Brand geraten. Das teilte Feuerwehr-Sprecher Patrick Täpper mit. Die Einsatzkräfte wurden um 13.36 alarmiert. „Schon bei der Anfahrt konnten wir eine leichte Rauchentwicklung feststellen“, so Täpper. Bereits in Höhe Ikea sei der Rauch über der Kölner Straße zu sehen gewesen. Der Straßenzug sei ebenfalls verqualmt gewesen.