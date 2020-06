Einsatz in Kaarst : Großbrand in Gestüt - Bewohner retten Pferde

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Feuerwehr löscht Großbrand im Pferdegestüt Lauvenburg

Kaarst In einem Pferdegestüt an der Broicherseite ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bewohner hatten die Pferde beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben von Feuerwehrchef Andreas Kalla ging um 0.40 Uhr der Notruf ein, am Morgen danach waren die Rettungskräfte noch immer vor Ort. In einer rund 1000 Quadratmeter großen Halle mit Pferdeboxen, in der auch Stroh gelagert war, war in der Nacht ein großes Feuer ausgebrochen. „Zu Spitzenzeiten waren wir mit 100 Einsatzkräften vor Ort“, sagte Kalla am Mittwochvormittag unserer Redaktion. Kräfte aus Neuss und Meerbusch halfen bei den Löscharbeiten.

Gegen 2.30 Uhr meldete die Feuerwehr bei Facebook, dass der Brand unter Kontrolle sei. „Die Nachlöscharbeiten werden aber wahrscheinlich noch bis heute Abend andauern“, meint Kalla. In der Halle standen Pferde, die von den Bewohnern bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf eine Wiese gebracht worden waren, sodass kein Tier Schaden genommen hat. Die Brandursache ist nach Angaben von Kalla noch unbekannt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf angrenzende Gebäude ausweitet. Insgesamt vier Löschzüge der Kaarster Feuerwehr waren an dem Einsatz beteiligt.

Die Wasserversorgung war eine große Herausforderung für die Feuerwehr, mehrere Kilometer Schlauchleitung mussten verlegt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App „Nina“ über eine mögliche Geruchsbelästigung informiert und dazu aufgefordert, Fenster und Türen im Bereich der Einsatzstelle geschlossen zu halten.

Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(seeg)