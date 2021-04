An der Gümpgesbrücke in Kaarst : Feuerwehr löscht Brand in Autowerkstatt

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in einer Autowerkstatt in Holzbüttgen gerufen. Foto: Feuerwehr Kaarst

Holzbüttgen An der Gümpgesbrücke in Holzbüttgen hat es in der Nacht zu Samstag in einer Autowerkstatt gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es nicht.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst ist in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr zu einem Brand an der Gümpgesbrücke im Stadtteil Holzbüttgen ausgerückt. Eine starke Rauchwolke drang aus dem Erdgeschoss einer Autowerkstatt.

Nach Erkundung wurde zu Beginn ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Nachdem die Ausbreitung gestoppt und zurückgedrängt wurde, konnten zwei Atemschutztrupps die Löscharbeiten im Innenbereich fortsetzen. Nach 30 Minuten wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Im Anschluss wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen und im Treppenraum des angrenzenden Gebäudes durchgeführt. In der Werkstatt waren Gasflaschen gelagert, die eine weitere Gefahrenquelle darstellten. Sie wurden geräumt.

Die Aufräumarbeiten dauerten für die 40 Einsatzkräfte bis 6 Uhr an. Es gab keine Verletzten. Zur Schadensursache und zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

(NGZ)