Nach Corona-Pause in Kaarst : Die Feuerwehr kann wieder üben

Endlich wieder Praxis-Erfahrung: Bereits in der vergangenen Woche fanden in Büttgen die ersten Übungen statt. Foto: Feuerwehr Kaarst

Kaarst Die mehr als einjährige Corona-Pause konnte nun beendet werden. Damit ist eine schwierige Phase vorbei – insbesondere für Einsatzkräfte, die noch nicht lange dabei sind.

Sprecher Patrick Täpper spricht rückblickend von einer „schwierigen Phase“ – vor allem für Feuerwehr-Kräfte, die noch nicht lange dabei sind und entsprechend wenig Erfahrung sammeln konnten. Als Alternative wurden regelmäßige Online-Meetings per Zoom angeboten. „Dort haben wir versucht, den Ausfall zumindest in der Theorie ein wenig abzufangen – aber das ersetzt natürlich nicht die Praxis“, sagt Täpper.

Doch das ist nun Vergangenheit. Bereits in der vergangenen Woche konnte der Löschzug Büttgen wieder eine Wasserförderungs-Übung machen. „Damit die Maschinisten, die vor der Pandemie ihre Ausbildung gemacht haben, auch mal an den Pumpen arbeiten können“, sagt der Feuerwehr-Sprecher. Aber auch das Bewegen von Lasten oder das sichere Aufstellen von Leitert gehört zum regelmäßigen „Stundenplan“ der Feuerwehr.

Bereits im März vergangenen Jahres gab es wegen der hochschnellenden Infektionszahlen einen kompletten Übungsstopp. Lediglich sogenannte Notpflegedienste mit stark verkleinerten Gruppen waren möglich. Maximal sechs Personen kümmerten sich damals in den Gerätehäusern um das Nötigste, also unter anderem um die Kontrolle von Ausrüstung und Materialien. Nach einem kurzen „Aufatmen“ im vergangenen Jahr war zwischenzeitlich zwar wieder ein Übungsbetrieb in kleineren Gruppen möglich – doch der Zustand sollte nur rund anderthalb Monate andauern – es folgte die rund einjährige Pause mit all ihren Einschränkungen.