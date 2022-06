Einsatzkräfte in Kaarst : Feuerwehr ehrt verdiente Mitglieder bei Familienfest

Einsatzkräfte in Kaarst

Kaarst In den vergangenen beiden Jahren sind die Ehrungen der Feuerwehr wegen der Pandemie ausgefallen, am Samstag wurden sie nachgeholt.

Allerdings nicht wie üblich in einem festlichen Rahmen im September, sondern bei einem Familienfest am Georg-Büchner-Gymnasium. „Da im Herbst wahrscheinlich wieder andere Maßnahmen gelten, besteht die Gefahr, dass der Ehrenabend wieder abgesagt werden muss“, erklärt Feuerwehrchef Andreas Kalla. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Dennis Bruckert, Ann-Kathrin Esser, Nadine Hürter, Jannik Möllmann und Michael Schlabbers geehrt. 40 Jahre dabei sind Manfred Beyer, Johannes Hamacher, Arno Palmen und Norbert Sionthern. Ihre 50-jährige Mitgliedschaft feiern Horst Berger und Heinz Roeben. Ralf und Claudia Stutz, Kaarster Königspaar aus dem Jahr 2018/2019, erhielten die Ehrennadel in Bronze, da sie für die Jugendfeuerwehr sammelten. 6044,15 Euro sind zusammengekommen. Die silberne Ehrennadel erhielt Brigitte Kaulen, von Juli 2005 bis Ende 2020 Leiterin des Bereichs 32, dem die Feuerwehr untersteht.