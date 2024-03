Unfall in Büttgen Feuerwehr befreit eingeklemmte Person aus Pkw

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst hatten sich am Samstagabend (9. März) gerade zu ihrem Ehrenabend im Gerätehaus Büttgen versammelt, als der Alarm losging. Um 19.13 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person an der L154/Ecke Hubertusstraße gerufen und waren bereits wenige Minuten nach der Alarmierung an der Unfallstelle.