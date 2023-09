Tag der Deutschen Einheit Festakt in Kaarst ohne prominente Gäste

Frank Wolff hat sich in Büchern und bei seiner Forschung an der Universität Osnabrück mit der Frage beschäftigt, welche Folgen eine Politik der kategorisch geschlossenen Grenzen auch im Inneren hat. Der Historiker ist ausgewiesener Fachmann für die Geschichte der DDR und Migrationsforscher mit aktuellem Bezug. „Die Kaarsterinnen und Kaarster können sich auf einen spannenden Vortrag freuen“, sagt Bürgermeisterin Ursula Baum, die alle Interessierten zu der kostenlosen Veranstaltung einlädt. „Wir wollen der Frage nachgehen, welche Mauern es zu durchbrechen gibt und welche Rolle die alte Mauer dabei überhaupt noch spielt“, schreibt Baum in der offiziellen Einladung. Der Gospelchor Leslie B. Harmonies sorgt für den musikalischen Rahmen des Festakts, der wie gewohnt mit einem kleinen Empfang in der Rathausgalerie zu Ende geht.