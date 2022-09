Nach einem Jahr Pause : Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Rathaus

Kaarst Nach einem Jahr Pause kehrt der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit ins Kaarster Rathaus zurück. In diesem Jahr ist eine Historikerin zu Gast und beleuchtet das deutsch-russische Verhältnis.

Im vergangenen Jahr ist der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Kaarst ausgefallen, in diesem Jahr kehrt er per Ratsbeschluss zurück. Die Stadt feiert am 3. Oktober ab 11 Uhr den Tag der Wiedervereinigung. Alle Bürger der Stadt sind zum Empfang in die Rathausgalerie eingeladen.