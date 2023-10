Festakt im Rathaus Tag der Deutschen Einheit – „Mauern machen Weltkarriere“

„Mauern machen Weltkarriere“, so Wolff. Hatte der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan bei seiner Rede vor dem Brandenburger Tor am 12. Juni 1987 den sowjetischen Machthaber Gorbatschow noch aufgefordert, diese Mauer einzureißen – „Tear down this Wall“ –, macht es einer seiner Nachfolger, Donald Trump, in seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 zu seinem Ziel, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, um die illegale Einwanderung aus Mittelamerika einzudämmen. Der „Irrweg Mauer“ sei allerdings bereits 1994 unter Bill Clinton begonnen worden. Wolff erlebte diese Ereignisse hautnah mit, weil er 2016 als Visiting Professor for German Studies an der University of Notre Dame in Indiana lehrte.