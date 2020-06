Ferienfreizeiten finden statt : Freie Plätze für Stadtranderholung und Kaarster Sommer

Die Stadtranderholung findet in diesem Jahr trotz der Corona-Krise statt (Archivbild aus dem Jahr 2016). Foto: Kerstin Veltrup

Kaarst Der Sommer für die Kaarster Schüler ist gerettet: Sowohl die Stadtranderholung als auch der Kaarster Sommer finden trotz Corona statt. Für beide Aktionen gibt es allerdings ein spezielles Hygiene-Konzept.

Stadtranderholung Die Stadtranderholung auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums findet in vier Blöcken für jeweils eine Woche statt. Dadurch soll die Gruppengröße verringert werden. Die Termine: 6. bis 10. Juli, 13. bis 17. Juli, 20. bis 24. Juli. Die Stadtranderholung richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird es keine Übernachtungsaktion und keinen Familientag geben. Die Eltern müssen ihre Kinder morgens bis zum Gelände bringen, da der Bustransfer entfällt. Darüber hinaus hat die Stadt ein Hygienekonzept entwickelt. Dazu gehört unter anderem., dass die Gruppen voneinander getrennt bleiben. Alle Teilnehmer müssen bei Bedarf eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Mit der Anmeldung werden die gesonderten Hygienebestimmungen durch die Eltern zur Kenntnis genommen und unterschrieben. Der Anmelde-Flyer steht auf der Homepage der Stadt zur Verfügung. Eine persönliche Anmeldung im Rathaus ist nicht möglich. Alle Anmeldungen müssen per Mail oder auf dem Postweg erfolgen.