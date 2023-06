Nachfolge von Axel Süßbrich Hemmer wird zum 1. August neuer Wirtschaftsförderer

Das teilte die Stadt Kaarst am Dienstag mit. Der 41- Jährige folgt damit auf Axel Süßbrich, der in der Stadt Viersen eine neue Herausforderung gesucht – und gefunden – hat. Für Hemmer ist es ein Wechsel innerhalb des Rhein-Kreises Neuss. Als Strukturwandelmanager und Fachbereichsleiter für Wirtschaft, Strukturwandel und Klimaschutzmanager ist Hemmer noch bei der Gemeinde Rommerskirchen beschäftigt. Bürgermeisterin Ursula Baum freut sich auf den Zugang in ihrem Team: „Felix Hemmer hat sich in einem guten Auswahlverfahren durchgesetzt und als kluger Kopf präsentiert. In Rommerskirchen hat er sich bereits in einer ganz ähnlichen Aufgabe bewährt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir für den Wirtschaftsstandort Kaarst die richtige Entscheidung getroffen haben.“