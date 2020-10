Festakt in Partnerstadt : Kaarster feiern 30 Jahre Wiedervereinigung in Perleberg

Kaarster feiern 30 Jahre Wiedervereinigung in Perleberg

Festakt in Partnerstadt

Die Pink-Floyd-Tributeband „One of These“ mit der Jungen Sinfonie Kaarst im Rolandsaal in Perleberg. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst/Perleberg Die Stadt Perleberg hat 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert – mit Unterstützung aus Kaarst. Zum Festakt der Partnerstadt war eine Kaarster Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Heinz Kampermann angereist.

Kampermann trug sich in das Goldene Buch der Stadt Perleberg ein. Der Abend brachte einen Höhepunkt: die Kaarster Pink-Floyd-Tributeband „One of These“ sowie die Junge Sinfonie Kaarst präsentierten vor rund 100 Besuchern das komplette Album „The Wall“ von der Rockband. Zwei Zugaben und Standing Ovations waren der Lohn für das Konzert. Im Rahmen dieses Besuches haben sich die Vertreter der Verwaltungen darüber beraten, wie in Zukunft die noch junge Städtepartnerschaft mit Leben gefüllt werden kann.