Kaarster Delegation in Frankreich : 30 Jahre Städtepartnerschaft mit La Madeleine gefeiert

Kaarster Delegation in Frankreich

Die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und ihr Amtskollege Sébastien Leprêtre pflanzen eine Magnolie in den Garten der Stadtbücherei.

Kaarst Die Städtepartnerschaft zwischen Kaarst und La Madeleine feiert ihren 30. Geburtstag. Zu diesem Anlass war eine Kaarster Delegation in die nordfranzösische Stadt gereist, um an den offiziellen Feierlichkeiten teilzunehmen.

„Wir waren zu Gast bei Freunden“, fasst Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus ihre Eindrücke zusammen. 1989 hatten der damalige Kaarster Bürgermeister Heinz Clever und sein Amtskollege Claude Dhinnin die Partnerschaft besiegelt. Seitdem lebt die Partnerschaft in vielen kleinen Besuchen, in schulischen Kontakten, in großer gegenseitiger Wertschätzung.