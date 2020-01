Ulrike Nienhaus verzichtet auf erneute Kandidatur : Parteien reagieren auf Nienhaus’ Kandidatur-Verzicht

Kaarst Die Ankündigung von Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, bei der Kommunalwahl nicht mehr für das Amt zu kandidieren, stößt auch bei den Kaarster Parteien auf ein Echo. Während die SPD die Entscheidung als konsequent einstuft, zeigt die FDP Unverständnis für die CDU.

„Die CDU hat trotz der Zusage, die sie bei der Kommunalwahl 2014 gegeben hatte, dass Ulrike Nienhaus für mindestens zwei Wahlperioden antritt, nun nicht eingehalten“, erklärt der FDP-Fraktionsvorsitzende Günter Kopp. Die FDP bedauert die „tiefe Spaltung der CDU, da diese gleichermaßen in die Bevölkerung und das gesellschaftliche Leben in dieser Stadt getragen wird“. Die Entscheidung von Nienhaus sei ein frühzeitiges Signal an die FDP gewesen, aktiv über einen eigenen Kandidaten nachzudenken. „Wir werden die Entscheidung, ob wir mit einer Bürgermeisterkandidatin antreten wollen, auf der Mitgliederversammlung am 25. Januar treffen“, heißt es. Die FDP begrüßt weiterhin die neutrale Haltung der Amtsinhaberin bei den Wahlen.