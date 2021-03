Haushaltsdebatte in Kaarst : FDP will Signal zum Einsparen setzen

FDP will Signal zum Einsparen setzen

Haushaltsdebatte in Kaarst

Kaarst FDP und FWG Kaarst-Die Linke wollen im Stadtrat am Donnerstag ein neues Instrument zur Haushaltskonsolidierung einführen. Dadurch würde der Verwaltung die Verantwortung übertragen, an welchen Stellen sie sparen möchte.

Die FDP-Fraktion will den Haushalt 2021 mit einem globalen Minderaufwand in Höhe von 500.000 Euro entlasten, Die Fraktion FWG Kaarst-Die Linke hat sogar 605.000 Euro eingestellt. Die Zeichen, dass im Stadtrat positiv darüber abgestimmt wird, stehen allerdings schlecht. Dieses politische Instrument zur Haushaltskonsolidierung ist in der Geschäftsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der gesamten Aufwendungen veranschlagt werden.