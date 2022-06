Liberale in Kaarst : FDP plädiert für faires Grundsteuermodell

Liberale in Kaarst

Kaarst Aus Sorge vor steigenden Mietpreisen appelliert die Kaarster FDP nun an die Bürgermeisterin. Sie befürchten durch Erhöhung der Grundsteuer eine Preisspirale.

In einem Antrag an den Stadtrat in der kommenden Woche (Donnerstag, 23. Juni) fordert die Kaarster FDP-Fraktion, dass sich Bürgermeisterin Ursula Baum beim Land Nordrhein-Westfalen für die Nutzung der Länderöffnungsklausel einsetzt, um im Land ein „faires, transparentes und bürokratiearmes Grundsteuermodell umzusetzen“, wie es heißt.