Unterbringung von Flüchtlingen in Kaarst : FDP drängt auf schnelle Lösung

Die Arbeiten am Bäumchensweg beginnen im Frühjahr. Foto: Lothar Berns

Kaarst Die Liberalen machen bei der Frage nach Wohnraum für Flüchtlinge Druck. Die Verwaltung soll außerdem beauftragt werde, ein Konzept zur Nutzung des Gebäudekomplexes der jetzigen Gesamtschule zu erstellen.

Ein Strategiepapier zur Unterbringung von Flüchtlingen hat die Verwaltung im Sozialausschuss vorgelegt. Darin zeigt sie einen hohen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum für geflüchtete Menschen auf. Die FDP machte jetzt Druck: Sie wollte eine schnelle Entscheidung.

Lesen Sie auch Ausschreibung in Kaarst gescheitert : Stadt sucht neue Lösung für Flüchtlingsunterkünfte

Die Verwaltung soll – so die Liberalen – ein detailliertes Bau- und Kostenkonzept für den Standort Ludwig-Erhard-Straße sowie einen Zeitplan für die Umsetzung vorlegen. Alle notwendigen Schritte zur Realisierung des Standorts sollten so weit vorbereitet werden, dass nach einer Entscheidung in den politischen Gremien sofort mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Außerdem fordert die FDP, die Verwaltung zu beauftragen, ein detailliertes Konzept zur Nutzung des Gebäudekomplexes der jetzigen Gesamtschule inklusive Kosten- und Zeitplan zu erarbeiten. Auch hier geht es darum, möglichst schnell und effizient Teile der Gesamtschule für eine temporäre Unterbringung von Flüchtlingen umzugestalten. Dabei soll die gleichzeitige Nutzung durch andere Einrichtungen wie die Grundschule Budica möglich bleiben.

Fachbereichsleiter Olaf Kretzschmar sagte, dass sich die Flüchtlingszahlen ein wenig abgeflacht hätten, dass bei dem jetzigen Gesamtschulgebäude vor allem der Trakt F, er entspricht der ehemaligen Hauptschule, für die Unterbringung von Flüchtlingen geeignet sei. Und er ging auf aktuelle Projekte ein: „An der Rotdornstraße wird schon gebaut, am Bäumchensweg ist im Frühjahr nächsten Jahres mit dem Beginn der Bautätigkeiten zu rechnen. An der Ludwig-Erhard-Straße könne ein drittes Gebäude errichtet werden und in Büttgen an der Kölner Straße könnte eine ungenutzte Spielplatzfläche überplant werden. „Die Verwaltung wird Ihnen verschiedene Maßnahmen vorschlagen“, versprach Kretzschmar. Fabian Vetter (FDP) wies auf die Dringlichkeit hin: „Wir müssen mit dem Bauen anfangen.“