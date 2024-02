„Wenig aufschlussreich“ Auch die FDP äußert Bedenken am Ortsentwicklungskonzept Vorst

Die Kaarster FDP-Fraktion mischt beim Ortsteilentwicklungskonzept für Vorst mit und fordert die Verwaltung in einem Antrag an den Bau- und Planungsausschuss am 21. Februar auf, noch einmal konkretere Maßnahmen für gewisse Vorhaben vom Dortmunder Planungsbüro „plan-lokal“ einzufordern. „Insbesondere zu den kritischen Themen der sozialen und technischen Infrastruktur äußert sich das Konzept zu wenig. Vorschläge für Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Vorst bleiben oft sehr allgemein“, heißt es in der Begründung des Antrags.