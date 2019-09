Antrag an den Kaarster Schulausschuss : FDP fordert Prüfung von Sonnenschutz in Kitas

Kaarst Die Kaarster FDP hat einen Antrag an den Schulausschuss gestellt zum Thema Sonnenschutz in Kindertagesstätten und Schulen gestellt.

Der Schulausschuss soll die Verwaltung damit beauftragen zu prüfen, „ob und in welchem Umfang Schattenspender im Außenbereich der Kaarster Kitas und Schulen vorhanden sind beziehungsweise installiert oder aufgestellt werden sollten, damit die Kinder sich auch bei großer Hitze und starker Sonneneinstrahlung im Freien aufhalten können“, heißt es in dem Antrag. Die Verwaltung soll dann einen entsprechenden Bericht vorlegen, sollte dem Antrag im Schulausschuss stattgegeben werden. So könne dann über weitere Maßnahmen und Investitionen in den einzelnen Einrichtungen entschieden werden.