Antrag für den Finanzausschuss in Kaarst FDP fordert mehr Transparenz bei städtischen Ausgaben

Den Zustand will die FDP verbessern, indem sie die Verwaltung damit beauftragen will, die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Produkte tabellarisch darzustellen. Darüber hinaus sollen die finanziellen Auswirkungen der politischen Entscheidungen über die kommenden drei Jahre betrachtet werden. „Wir wollen erreichen, dass es eine bessere Datenlage gibt“, so Salewski. Diese „Amortisationsrechnungen“, wie die FDP sie nennt, könnten die Diskussionen zu bestimmten Ausgaben bereichern – „eventuell sogar beschleunigen“, heißt es in dem Antrag. Doch wie soll das funktionieren? „Wenn klar ist, ob sich eine Ausgabe lohnt oder nicht, müssen sich die Fraktionen nicht mehr beharken“, so Salewski. Auch die Auseinandersetzungen innerhalb einer Fraktion, die auf Vermutungen von Zahlen beruhen, könnten so überflüssig und wieder Zeit bei der Entscheidungsfindung eingespart werden.