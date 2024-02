Antrag an Sozialausschuss Kaarster FDP fordert Einführung von Bezahlkarte

Der Bund hat im November 2023 beschlossen, für Asylbewerber in Deutschland eine Bezahlkarte einzuführen. Dadurch soll illegale Migration nach Deutschland gesenkt werden. Schutzsuchende können so kein Geld aus staatlicher Unterstützung mehr an Angehörige und Freunde in ihrem Heimatland schicken. Auch in NRW soll sie die Bezahlkarte zum Einsatz kommen. Das Land NRW nimmt allerdings lediglich am Ausschreibungsverfahren der Länder für einen gemeinsamen Dienstleister teil. Die anschließende Ausführung liegt bei den einzelnen Kommunen – die Kosten dafür müssen sie selber tragen.