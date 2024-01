Entwicklung der Kaarster Stadtmitte FDP bringt reine Fußgängerzone ins Gespräch

Der Nächste, bitte: Nachdem in den vergangenen Wochen Kostenpflichtiger Inhalt erst die CDU und dann Kostenpflichtiger Inhalt die Grünen ein Positionspapier zur Entwicklung der Kaarster Stadtmitte präsentiert hatten, ist nun die FDP mit ihren eigenen Ideen zur Gestaltung rund um den Neumarkt vorgeprescht. Dabei gibt es einen wesentlichen Unterschied zu den Vorstellungen der Christdemokraten. Denn die FDP findet den Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs der Planungsbüros „DeZwarteHond“ und „urbanegestalt“ weiterhin positiv und will diesen im Grundsatz so umsetzen.