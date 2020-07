Antrag der Kaarster FDP : Verkaufsoffene Sonntage sollen Einzelhandel helfen

An verkaufsoffenen Sonntagen sollen Kaarster Händler teilweise ihre Verluste kompensieren können (Symbolfoto). Foto: dpa/Markus Scholz

Kaarst Bis zu vier zusätzliche Verkaufstage soll es in der zweiten Jahreshälfte geben. Darüber muss die Politik allerdings noch entscheiden.

Die Corona-Krise hat alle Kaarster Einzelhändler – Supermärkte ausgenommen – hart getroffen. Deshalb beantragt die Kaarster FDP nun, in der zweiten Jahreshälfte zusätzlich bis zu vier verkaufsoffene Sonntage einzurichten. Die Liberalen beziehen sich dabei auf den Erlass des Landes NRW, der den Kommunen genau diese Möglichkeit eingeräumt hat. „Die Händler haben die Möglichkeit, in Absprache mit der Wirtschaftsförderung die Anzahl und die Termine festzulegen“, erklärt Günter Kopp, Fraktionsvorsitzender der FDP. Die Termine sollten auch mit den Interessengemeinschaften des Handels in Kaarst, Büttgen und Vorst abgestimmt werden. Durch die zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntage wird den Händlern die Möglichkeit eingeräumt, ihre Umsatzeinbußen ein Stück weit wieder einzufahren. „Wir wollen den Kaarster Händlern Mut machen und zeigen, dass wir hinter ihnen stehen“, sagt Kopp.