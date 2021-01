Sozialpolitik in Kaarst : Familienhilfeplan stößt auf wenig Resonanz

Kaarst Der Familienhilfeplan der Stadt Kaarst wird auch in diesem Jahr wieder neu aufgelegt, obwohl er in den vergangenen Jahren kaum auf Interesse gestoßen war. Nur die Hälfte der zur Verfügung gestellten Mittel wurden von 2017 bis 2019 abgerufen.

„Warum werden so wenig Mittel abgerufen?“, wollte Sandra Pauen (Fraktionsvorsitzende FWG Kaarst/Die Linke) im Jugendhilfeausschuss wissen. Ihr Tipp: „Mehr Werbung machen.“ Gemeint war der Familienhilfeplan, den die Stadt wieder neu auflegen wird, obwohl er seit Jahren schlechter als erwartet angenommen wird. 10.000 Euro stehen pro Jahr zur Verfügung, um die 5000 Euro wurden in den Jahren 2017 bis 2019 abgerufen, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 2700 Euro.

Coronabedingt wird der Familienhilfeplan auch in diesem Jahr kein Erfolgsmodell werden. Besuche im Schwimmbad, die Teilnahme an Ferienaktionen oder Elternkursen, Gruppenfahrten sowie Mitgliedschaften in Sportvereinen und Jugendverbänden: Das alles soll nicht am Geld scheitern. Dafür sorgt der Familienhilfeplan.