Arbeitsabend Familienkunde auf dem Tuppenhof Familienforscher geben Tipps zu Stammbäumen

Hans Noll hat es „nur“ bis 1538 geschafft. Dabei hat er im Laufe des Prozesses Interessantes in Erfahrung gebracht, aber auch Sachen, die er nicht unbedingt gewusst haben wollte. Er weiß, dass seine Wurzeln in Eberbach bei Heidelberg liegen. „Als mein Vater gestorben war und ich den Dachboden räumen wollte, war meine Mutter nicht begeistert. Er hat ihre Briefe gelesen und sieht sie jetzt in einem anderen, schlechteren Licht. Er erfuhr aber auch: „Mein Opa hat in Heidelberg Chemie studiert. Das Studium wurde von der altkatholischen Gemeinde gesponsert.“ Ein Kommilitone des Opas hieß Hugo Henkel. Er nahm ihn mit nach Holthausen, einem Ort der damals noch selbstständig war, noch nicht zu Düsseldorf gehörte. „Mein Großvater hat bei Henkel das Waschmittel Persil weiterentwickelt, ist aber später in seine Heimat zurückgekehrt und hat Papierleime entwickelt und verkauft.“ Hans Noll hat aber auch durch die Familienforschung noch lebende Angehörige ausfindig gemacht.