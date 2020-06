Umwelt in Kaarst : Die Vorzüge pflegeleichter grüner Vorgärten

Axel Müller hat seinen Vorgarten neu gestaltet. Jetzt wartet er darauf, dass die Sommerblumen blühen. Foto: Dieter Staniek

Kaarst Familien sollen die Vorteile naturnaher Vorgärten entdecken. Die Stadt Kaarst hat daher einen Wettbewerb gestartet. Ein Ziel ist, der Zunahme von Stein- und Schottergärten etwas entgegenzusetzen.

In der vergangenen Woche waren Stein- und Schottergärten Thema der Landesregierung. Die Stadt Kaarst hat dieses heiße Eisen schon früh angepackt: So wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich vier Hauseigentümer beteiligt haben. Außerdem wurde ein entsprechender Flyer veröffentlicht. Der Titel: „Grün statt Grau – die Vorteile naturnaher Vorgärten“. „Vor rund fünf Jahren war es losgegangen“, erinnert sich Bettina Maier vom Umweltamt der Stadt Kaarst. Stein- und Schottervorgärten, die es hier und da immer schon gegeben hatte, kamen auf einmal schwer in Mode. Pflegeleicht sollten sie sein, wenig Arbeit machen. Dass sie alles andere als schön anzusehen sind und Insekten keinen Lebensraum bieten, das alles spielte keine Rolle.

Bettina Maier räumt mit der Legende auf, diese Stein- und Schotterwüsten seien extrem pflegeleicht: „Blätter, die im Herbst auf diese Flächen fallen, bilden ein Substrat, das dazu führt, dass Unkraut wächst. Dieses zu entfernen, ist richtig aufwändig.“

Info Anregungen für pflegeleichtes Grün Flyer Der Flyer „Grün statt Grau“ ist unter anderem in Gärtnereien zu bekommen. Inhalt Im Flyer wird für einen Garten „voller Farben und Leben“ geworben und für ein verbessertes Mikroklima. Es werden Gewächse empfohlen. Das Versprechen: Ein grüner Vorgarten muss nicht viel Arbeit machen.

Eine der vier Familien, die sich jetzt an dem Wettbewerb beteiligt haben, sind die Müllers. Vater Axel (43), Mutter Patricia (43) und die Kinder Emil (11) und Amelie (15) leben in einem 1930er-Jahre-Backsteinhaus an der Hauptstraße in Driesch. Vom Vorbesitzer übernahmen sie den Vorgarten mit jeder Menge Rheinkies und zwei Kübeln mit jeweils einigen wenigen Blümchen drin. Sie hatten diesen unbefriedigenden Zustand bereits weitgehend verändert, als sie von dem Wettbewerb erfuhren. „Diese Steinwüste war uns von Anfang an ein Dorn im Auge“, sagt die von der Neusser Furth stammende Ehefrau und Mutter.

Axel Müller, der aus der Eifel stammt, und seine Frau hatten eine starke Motivation, den Vorgarten grundlegend zu verändern spätestens dann, als es galt, die Grundmauern im Kellerbereich neu abzudichten und zu isolieren. Der Rheinkies sollte anschließend nicht wieder aufgebracht werden. Die kleine Familie, die sich in Driesch so richtig wohlfühlt, ist glücklich mit ihrem neuen Vorgarten: „Zuerst wollten wir nur Rosen und Lavendel anpflanzen.“ Aber dann kam noch so einiges hinzu wie die Fliederbüsche, Hibiskussträucher, Vergissmeinnicht, ganz viele kleine Rosen und – nicht zu vergessen – der Rosenstock in Cremeweiß, den das Paar zum zehnten Hochzeitstag geschenkt bekommen hatte. „Unser Vorgarten wurde erst im Frühjahr fertig“, erklärt Axel Müller.

Der Wahl-Driescher, der als Lagerleiter in Hückelhoven arbeitet, verspricht, dass sein Vorgarten künftig eine noch schönere Augenweide werden wird: „Die Frühjahrsblumen sind gerade verblüht und die Sommerblumen werden erst noch blühen.“ Alleine 100 Blumenzwiebeln haben die Müllers gesteckt. Ausgewählt haben sie das, was schön aussieht und blüht. Einen Teil des Rheinkieses haben ist in ihrem Garten verwenden können. Das Grundstück ist ein kleines Paradies und mit über 1800 Quadratmeter und einer Länge von gut 100 Meter alles andere als klein.