Versuchter Enkeltrick in Kaarst : „Hallo Onkelchen, hier ist Deine Cousine“

Kaarst Polizei warnt immer wieder vor Enkeltrick-Betrügern und aktuell vor solchen, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben.

Die Beamten erklären K., dass er alles richtig gemacht habe und dass die angebliche Cousine sehr wahrscheinlich eine Betrügerin war. „Es war das erste Mal, dass mir so etwas passiert. Aufgeregt war ich nicht“, sagt K. unserer Redaktion nach dem Vorfall am vergangenen Freitag. In der gleichen Woche wurde eine weitere Kaarster Bürgerin von einem angeblichen Verwandten angerufen, doch auch dort scheiterte der Betrugsversuch. „Wir haben solche Anrufe in fast allen Kommunen. Das ist eine Wellenbewegung“, sagt Polizeisprecherin Diane Drawe auf Nachfrage. Aktuell warnt die Polizei vor falschen Mitarbeitern des Gesundheitsamtes. Betrüger würden ihre Masche der aktuellen Corona-Krise anpassen und sich an der Haustür als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben, die sich Zutritt zur Wohnung oder zum Haus des Opfers verschaffen wollen. Die Polizei rät, grundsätzlich misstrauisch zu sein, sofern Unbekannte an der Haustür vorstellig werden und niemanden herein zu lassen. Außerdem sollten sich die Bürger den Dienstausweis der Behördenvertreter zeigen lassen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes werden dessen Mitarbeiter niemals nach persönlichen Daten fragen oder anbieten, das Geld zu desinfizieren. Gerade in der Corona-Krise sind die Betrüger sehr einfallsreich.