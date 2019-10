Clubräume in Kaarst saniert : Stecker zu groß – Bodentanks sind noch Stolperfallen

Kaarst Die Sanierung des Clubraums 3 im Bürgerhaus der Stadt Kaarst sollte eigentlich zum 26. September abgeschlossen sein. Das war sie auch – abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, die noch ausgebessert werden müssen.

„Ich darf sie zu unserer ersten Stadtratssitzung in unserem frisch renovierten Clubraum begrüßen. Sie sehen, es ist noch nicht alles fertig, einige Sachen wie Bilder oder eine Uhr fehlen noch“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus bei ihrer Begrüßung. Kleinigkeiten also – bis auf die Stolperfallen am Boden. Denn die Bodentanks, in denen Daten- und Stromleitungen versenkt werden sollen, waren noch offen, der Deckel lag halb drauf. Der Grund: Es wurden zu große Stecker geliefert. Doch Stadtsprecher Peter Böttner geht davon aus, dass das „Problem“ bald schon behoben ist. „Die Stecker werden einfach getauscht, das ist für die Stadt kostenlos“, sagt er. Für private Verkabelungen wie Aufladegeräte fürs Handy oder das Tablet stehen zusätzlich Steckdosenleisten in den Tischen zur Verfügung.