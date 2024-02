Kaarster Senioren aufmerksam Falsche Polizisten scheitern mit Trickbetrug

Am gleichen Tag gegen 19.40 Uhr wurde eine weitere Kaarsterin von einem Mann angerufen, der sich als Neusser Kriminalpolizist ausgab. In ihrer Nachbarschaft, so der angebliche Kriminalbeamte, habe es einen Vorfall mit einem Opfer gegeben. Die 59-Jährige erkannte den versuchten Betrug, legte auf und verständigte die Polizei.