Gelsbörse gestohlen Falsche Wasserwerker in Kaarst unterwegs

In Kaarst ist am veragngenen Freitag (29. Dezember) gegen 15 Uhr aus der Wohnung eines 80-Jährigen eine Geldbörse gestohlen worden. An der Haustür des Seniors Jahre klingelten zwei unbekannte Männer. Diese gaben an, dass sie den Wasserzähler in seiner Wohnung ablesen müssten. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen liefen durch die gesamte Wohnung und forderten den Mann auf, einen Zettel zu unterschreiben. Der Senior verneinte diese Aufforderung und bat die Unbekannten seine Wohnung zu verlassen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte er kurz darauf das Fehlen seiner Geldbörse.