Schiefbahner Straße in Vorst 90-Jährige von falschen Handwerkern bestohlen

Eine 90 Jahre alte Frau aus Vorst ist am Freitag (31. Mai) Opfer von Trickbetrügern geworden. Gegen 14.50 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin. Zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und während sich einer der Männer mit der Seniorin gemeinsam ins Badezimmer begab, um dort das Wasser zu überprüfen, suchte der andere das Schlafzimmer der Wohnung auf der Schiefbahner Straße auf. Das teilte die Polizei am Montag mit.