Neusser Straße in Kaarst : Fahrradstreifen wird neu diskutiert

Kaarst Nachdem sich einige Ladeninhaber auf der Neusser Straße über den neu verlegten Fahrradstreifen beschwert haben und sich die Parkplätze vor ihren Geschäften zurückwünschen, soll das Thema erneut in den entsprechenden politischen Gremien diskutiert werden.

Die Christdemokraten haben einen Antrag an den Verkehrsausschuss am 24. Juni gestellt, in dem sie fordern, den Bereich umzugestalten und zwei bis drei Kurzzeitparkplätze einzurichten, wobei der Fahrradstreifen erhalten bleiben soll. Der Bürgersteig sei breit genug und biete Gestaltungsoptionen. Die anderen Fraktionen sollen ebenfalls Vorschläge machen, wie die Situation für die Gewerbetreibenden entspannt werden kann. „Gute Politik muss in der Lage sein, getroffene Entscheidungen auch zu hinterfragen und weiter zu verbessern“, sagt Christoph.