Diebstahl in Kaarst : Fahrraddieb montiert Vorderreifen ab

Diebstahl in Kaarst

Kaarst Dreister Diebstahl an den Kaarster Rathaus-Arkaden: Ein 39 Jahre alter Mann wurde dabei beobachtet, wie er den Vorderreifen eines Mountainbikes abmontierte und den Rest des Fahrrads in sein Auto schaffte. Die Polizei erwischte den Verdächtigen und sucht nun den Besitzer.

Augenzeugen haben der Polizei am Sonntag gegen 18.20 Uhr einen Verdächtigen gemeldet, der sich an den Rathaus-Arkaden an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Das teilte die Polizei mit.