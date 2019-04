Arbeitskreis in Kaarst : Fahrrad-AG sucht neue Reparatur-Räume

Die Fahrrad-AG im Ökumenischen Arbeitskreis Asyl muss die beiden Räume an der Elchstraße aufgeben.

Erst kamen die Flüchtlinge aus Syrien und wenig später gründeten Herbert Palmen und Alfred Honjo die Fahrrad-AG im Ökumenischen Arbeitskreis Asyl. Die Bilanz nach dreieinhalb Jahren kann sich durchaus sehen lassen: Bis jetzt sind 640 Räder instand gesetzt und an die Flüchtlinge ausgegeben worden. Die Fahrrad-AG macht die Flüchtlinge mobil. Doch jetzt haben die vier ehrenamtlichen Schrauber ein Problem: Sie müssen die beiden Räume, die sie bisher im Gemeindezentrum an der Elchstraße nutzen durften, aufgeben.

Herbert Palmen, die die Fahrrad-AG gemeinsam mit Manfred Täpper leitet, weiß, wie die neuen Räume aussehen sollen: „Wir benötigen einen Arbeitsraum von 15 bis 20 Quadratmetern und einen Lagerraum für die fertiggestellten Fahrräder in ähnlicher Größe.“ Die Räumlichkeiten werden immer donnerstags von 18.30 bis 21 Uhr für die Ausgabe der Fahrräder und für Reparaturen genutzt und hin und wieder zusätzlich an den Wochenenden. Da das Vorratslager weiterhin im Keller des Kindergartens an der Bussardstraße bleiben darf, sollten die Ersatzräume nicht allzu weit davon entfernt sein. Worauf Herbert Palmen hinweist: „Wir können für die Räume nicht viel zahlen, da wir als Team alle ehrenamtlich arbeiten.“ Strom und Wasser müssten verfügbar sein. Palmen lässt keinen Zweifel daran, dass das Projekt eingestellt werden müsste, falls sich keine Ersatzräume fänden. Es wäre schade, wenn die Erfolgsgeschichte nicht fortgeschrieben werden könnte: Schließlich müssen etliche der Fahrräder, die an die Flüchtlinge abgegeben wurden, mal wieder gründlich durchgecheckt und repariert werden.