Unfall in Kaarst Fahrgast verletzt sich bei Busfahrt

Ein 20 Jahre alter Kaarster ist am Dienstag (7. November) gegen 17 Uhr in einer Buslinie gestürzt, die von der Neusser Straße auf einen parallel verlaufenden Sonderfahrstreifen wechselte. Im Bereich der Ritterstraße bremste der Bus ab, woraufhin der Kaarster, der im hinteren Teil des Busses stand, nach ersten Erkenntnissen in ein im Bus verbautes Glaselement fiel. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.