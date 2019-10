Nach Diebstahl in Kaarst : Fahnder stellen gestohlene Limousine in Tschechien sicher

Fahnder stellen gestohlene Limousine in Tschechien sicher

Nach Diebstahl in Kaarst

Kaarst In der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 06.30 Uhr, stahlen unbekannte Diebe in Kaarst einen hochwertigen schwarzen Audi mit Neusser Städtekennung.

Der Wagen vom Typ S8 stand zur Tatzeit auf der Gleiwitzer Straße. Die Limousine konnte im Rahmen der Fahndung noch am gleichen Tag (22.10.) in Tschechien sichergestellt werden. Polizeibeamte nahmen den Fahrer der gestohlenen Limousine vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aus Polen dauern an.