Repair-Café in Kaarst : Fachleute und jede Menge Werkzeug im Repair-Café

Kaarst Kein Fahrrad, aber viele alte Elektro-Geräte hatten die Kaarster dabei, die das Repair-Café der VHS, das im Juni dank des Coronavirus ausgefallen war, im Schulzentrum aufsuchten.

Das Repair-Café, ein Angebot der VHS Kaarst-Büttgen, war zuletzt im Juni wegen der Corona-Krise wie so viele andere Veranstaltungen ausgefallen. Wer nun glaubt, die Menschen mit ihren defekten Elektrogeräten hätten am Samstag Schlange gestanden, irrt, denn laut Renate Dübbers brachten 18 Personen 22 nicht funktionierende Geräte mit. Zehn davon konnten an Ort und Stelle instandgesetzt werden, bei dreien fehlte das passende Ersatzteil. Totale Flaute herrschte am Tisch des ADFCs: Dort wurde nicht ein einziges Fahrrad mit einem technischen Problem vorgeführt.