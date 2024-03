Vortrag in der VHS Expertin gibt Tipps für klimafreundliche Begrünung von Gärten

In Deutschland gibt es 37 Millionen Gartenbesitzer, 58 Millionen Balkone und 900.000 Kleingärten. Auf Einladung der Kaarster Klimainitiative „Health for Future“ hat Petra M. Bloom vom Landesverband der Gartenbauvereine NRW e.V. in der VHS jede Menge Tipps gegeben, wie Gärten, Balkone und Terrassen so begrünt werden können, dass die Folgen des Klimawandels abgemildert werden. Ihr Motto: „Jedes Blatt zählt.“