Sozialausschuss in Kaarst : Stadt erhält Angebot für Nutzung von Leichter Sprache

Kasrst Michaela Holzberg, Leiterin des Büros für Leichte Sprache bei der Lebenshilfe Neuss, hat im Sozialausschuss angekündigt, ein Angebot an die Stadt Kaarst für ihre Dienste abzugeben. Zugleich stellte sie die Wichtigkeit des Themas heraus.

Das Thema Leichte Sprache stand nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Sozialausschusses. In der jüngsten Sitzung erklärte Michaela Holzberg, Leiterin des Büros für Leichte Sprache bei der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss, den Ausschussmitgliedern, wie wichtig Leichte Sprache für viele Menschen ist. In einer früheren Sitzung war die Leichte Sprache von der AfD kritisiert worden: Sie halte Migranten davon ab, vernünftig Deutsch zu lernen. Danach allerdings hatte auch die AfD den Sinn darin erkannt und fan d es plötzlich wichtig.

In Holzbergs Vortrag wurde deutlich, dass die Zielgruppe deutlich größer und vielfältiger ist: Von der Leichten Sprache würden, so die Referentin, auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen profitieren, Personen, die an Demenz erkrankt sind, Menschen mit Sprachstörungen, aber eben auch Ausländer mit geringen Deutschkenntnissen. Michaela Holzberg nannte einige Regeln für eine besser verständliche Sprache: „Kurze Sätze, wenig Sonderzeichen, eine Aussage pro Zeile und Bilder als Ergänzung.“ Und sie überraschte mit der Information, dass im Land der Dichter und Denker 17,4 Prozent der Menschen im Altern zwischen 18 und 64 Jahren von der Leichten Sprache profitieren würden, weil sie entsprechende Defizite hätten.

Im Inklusionsstärkungsgesetz des Landes NRW wird gefordert, Menschen mit entsprechenden Defiziten Texte in einfacher Sprache zur Verfügung zu stellen. Der Gedanke, der dahintersteckt: Wer mehr versteht, fühlt sich weniger ausgegrenzt. Das fördere ein besseres Zusammenleben und verringere Missverständnisse. Der Beratungsbedarf könne dadurch reduziert werden. Michaela Holzberg berichtete unter anderem von der Prüfergruppe, die sich die in Leichter Sprache verfassten Texte vornimmt und beurteilt. Die Stadt Dormagen macht bereits seit fünf Jahren vom Angebot des Büros für Leichte Sprache Gebrauch. „Es macht mehr Sinn, wenn wir eine Kommune auf Dauer begleiten, wobei diese Begleitung später nicht mehr so intensiv ist wie am Anfang“, erklärte die Referentin auf Anfrage von Astrid Werle (FDP).