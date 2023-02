Projekt Ehrenamt 2.0 in Kaarst gestartet Ein Werkzeugkasten für Vereine

In Kaarst wird ehrenamtliches Engagement großgeschrieben. Vielleicht lag es daran, dass die Kick-Off-Veranstaltung zur Unterstützung der Ehrenamtler ausgerechnet in der Kaarster VHS stattfand. Es war eine hybride Veranstaltung: Gut ein Dutzend Menschen waren in den Vortragsraum gekommen, andere beteiligten sich über Zoom an der Informationsveranstaltung.