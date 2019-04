Erstes Job-Café in Kaarst : Experten-Tipps für Rückkehr in den Job

Experten-Tipps für Rückkehr in den Job

Erstes Job-Café in Kaarst

Kaarst Beim ersten Job-Café in Kaarst haben sich sieben Frauen über den Wiedereinstieg in den Job informiert.

Seit Anfang des Jahres 2019 gibt es das Job-Café für Frauen und Männer als Idee der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Kreis-Neuss – jetzt fand das erste in Kaarst im Café Einblick statt.

Sieben Frauen nutzten den Vormittag, um sich über die Möglichkeiten der Berufsrückkehr nach einer Familienzeit zu informieren. Eingeladen hatte Gleichstellungsbeauftragte Sigrid Hecker: „Wir möchten mit diesem neuen Angebot besonders diejenigen ansprechen, die einen Wiedereinstieg überlegen, bisher aber noch nicht in eine konkrete Planung eingestiegen sind oder die merken, dass sie in irgendeiner Form Unterstützung brauchen“, erklärte sie. Zwei Expertinnen waren ebenfalls vor Ort: Angelika König von der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach und Ute Hardenbicker vom Job-Center des Rhein-Kreis-Neuss konnten viele hilfreiche Ratschläge und Tipps geben.