Themenabend für Bewohner des Kaarster Blumenviertels Experten geben Bürgern Tipps zur energetischen Sanierung

Nun gab es eine Infoveranstaltung für alle Bewohner des Blumenviertels. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart betonte, dass die Beratung nicht die Verpflichtung zu Sanierungsarbeiten verbunden sei. „Wir sind glücklich, dieses Projekt auf den Weg zu bringen“, sagte Bürgermeisterin Ursula Baum. Mit dabei: Klimamanager Stephan Wickerath und Abteilungsleiterin Elke Anders. Fördermittel des Landes haben es möglich gemacht, dass das Bottroper Ingenieurbüro ICM sich um das Projekt kümmert und die Bewohner informiert. Matthias Schnier vom Büro ICM hatte Zahlen wie diese parat: „Im Blumenviertel leben 1576 Einwohner. Es gibt dort 530 Wohn- und Mischgebäude. Diese Häuser stammen überwiegend aus der Zeit vor 1977.“ 1978 war die erste Heizanlagenverordnung in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt war das Blumenviertel längst bewohnt. Die Nachkriegsbauten haben einen besonders hohen Energiebedarf, höher beispielsweise als Häuser aus der Gründerzeit. Es macht also Sinn, gerade hier aktiv zu werden. „Von den 800 Haushalten in diesem Quartier haben bis jetzt rund 50 an einer Befragung teilgenommen“, verriet Schnier. Die Befragung läuft noch bis zum 14. Februar.