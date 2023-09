Probus-Club Kaarst lädt ein Experte klärt über Katastrophenschutz im Rhein-Kreis auf

Marcus Mertens soll den Anwesenden erklären, wie das Amt für Sicherheit und Ordnung auf eine mögliche Katastrophe vorbereitet ist. „Bürger sollen das Gefühl haben, dass für ihre Sicherheit gesorgt ist“, erklärt Kopp. Auch aus seiner Zeit als FDP-Fraktionsvorsitzender in Kaarst weiß er, wie wichtig das Thema Sicherheit für die Menschen ist. „Das haben wir an den Wahlständen feststellen können“, sagt er. Die Teilnehmer haben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, Fragen an Marcus Mertens zu stellen. „Er ist fachkompetent und der richtige Mann an der richtigen Stelle“, so Kopp, der mit einer Zahl von 30 bis 35 Teilnehmern rechnet. Diese sollten sich allerdings vorher per Mail an info@probus-club-kaarst.de anmelden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.